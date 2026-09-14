Пассажирка родила ребенка на борту самолета через минуту после посадки

13 сентября на рейсе FV6817 из Красноярска в Новый Уренгой пассажирка родила ребенко. Самолет Superjet-100 уже приближался к месту назначения, когда пассажирка сообщила бортпроводникам об отошедших водах.
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