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Пассажирка родила ребенка на борту самолета через минуту после посадки

Пассажирка родила ребенка на борту самолета через минуту после посадки

13 сентября на рейсе FV6817 из Красноярска в Новый Уренгой пассажирка родила ребенко. Самолет Superjet-100 уже приближался к месту назначения, когда пассажирка сообщила бортпроводникам об отошедших водах.

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