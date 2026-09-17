Из людей получился отменный чернозём

Город, который разучился ждать Когда-то в Зареченске умели ждать дождя. Старики помнили, как весной тяжёлые тучи медленно спускались к крышам, как первые капли стучали по жестяным водостокам, как земля возле домов темнела и начинала пахнуть свежим хлебом.
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