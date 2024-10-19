62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    👍👍👍👍👍Из Рязани депорти...
  • Алекс Сэм
    Если уж родителей нельзя выслать по какой-либо причине, нахрена нам их вы#лядки здесь нужны?В России собирают...
  • Лидия Санникова
    Почему они в России? Деньги девать некуда?В России собирают...

В Рязанском районе задержали пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП

В Рязанском районе задержали пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП

Инцидент произошёл в посёлке Варские. 47-летний водитель прошёл освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,855 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх