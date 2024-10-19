В Рязанском районе задержали пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП

Инцидент произошёл в посёлке Варские. 47-летний водитель прошёл освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,855 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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