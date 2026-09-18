Китай строит платформу-носитель для огромных беспилотных подлодок

Уникальное новое судно строят на верфи Худун-Чжунхуа в Шанхае. Издание Naval News проанализировало несколько спутниковых снимков и пришло к выводу, что наиболее правдоподобное объяснение — это специальный корабль-носитель для подводных дронов.
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