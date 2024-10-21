Курят, чтобы не работать: 40% россиян недолюбливают курящих коллег

Курящие коллеги раздражают 4 из 10 некурящих россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.
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