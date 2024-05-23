Массовый сев в Архангельской области начнется позднее обычного

Участники штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры потребительского рынка Архангельской области, прошедшего в региональном минагропромторге, обсудили ход весенних полевых работ.
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