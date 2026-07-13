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ИА Регнум

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ФНС заблокировала четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой

ФНС заблокировала четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой

Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Даже странно, что эта русофобская иноагентка до сих пор гражданка РОССИИ...
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4 н.