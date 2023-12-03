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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бен Симмонс пропустит еще 2 недели с защемлением нерва

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс вылетел 6 ноября с защемлением нерва в нижней части тела. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Симмонсу в поясничный отдел была введена эпидуральная инъекция (процедура позволяет уменьшить отек и раздражение вокруг пораженных нервов).

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