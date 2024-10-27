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Ученые создали тест, способный определить мотивацию для достижения амбициозных целей

Ученые создали тест, способный определить мотивацию для достижения амбициозных целей

Ученые утверждают, что для достижения амбициозных целей нужно правильное мышление. Новый тест определяет способность человека полностью погружаться в деятельность с полной потерей ощущения времени.

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