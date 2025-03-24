Депутат Останина призвала дополнить указ о выплатах беременным школьницам

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отреагировала на указ губернатора Орловской области Андрея Клычкова о выплатах в размере 100 тысяч рублей беременным школьницам.
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