Депутат Останина призвала дополнить указ о выплатах беременным школьницам

Новости внутренней и внешней политики в России

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отреагировала на указ губернатора Орловской области Андрея Клычкова о выплатах в размере 100 тысяч рублей беременным школьницам.