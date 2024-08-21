Yamaha YZ450F 2025. Отзыв

2025 модельный год принёс ещё ряд обновлений и доработок в Yamaha YZ450F. Были улучшены и без того прекрасные подвески, изменилась рычажная система, решены имевшиеся вопросы с прочностью - словом, Yamaha твёрдо намерена сохранить верхнюю ступень пьедестала в классе 450-кубовых кроссовых мотоциклов.