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Шевченко о Пашнине: «СКА отправил его домой после игры в Омске. С ошибками смирились, но напрягало и поведение вне льда»

Алексей Шевченко рассказал о ситуации с защитником СКА Михаилом Пашниным.  «Еще одна ситуация сложилась в СКА.

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