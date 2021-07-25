Президент РФ Владимир Путин на катере обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

Утром в субботу, 25 июля, президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
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