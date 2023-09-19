Необходимо мотивировать 50 000 заключенных

Необходимо мотивировать 50 000 заключенныхНародный депутат от «Слуги Народа» Сергей Гривко, - тот самый, который ранее предлагал штрафовать собственников кондиционеров, установленных неправильно, зарегистрировал «креативный проект» по использованию заключенных в качестве электрогенераторов.