Необходимо мотивировать 50 000 заключенныхНародный депутат от «Слуги Народа» Сергей Гривко, - тот самый, который ранее предлагал штрафовать собственников кондиционеров, установленных неправильно, зарегистрировал «креативный проект» по использованию заключенных в качестве электрогенераторов.
Необходимо мотивировать 50 000 заключенных
Комментарии
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Silver Kont
Какой дурак это придумал? И какие дураки на это согласятся?
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17 час.
chernyj70 Чернышов
Дуркаина в действии
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16 час.
Александр Шентябин
Можно, можно! Но не так же!!!🙃
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15 час.
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