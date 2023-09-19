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Необходимо мотивировать 50 000 заключенных

Необходимо мотивировать 50 000 заключенных

Необходимо мотивировать 50 000 заключенныхНародный депутат от «Слуги Народа» Сергей Гривко, - тот самый, который ранее предлагал штрафовать собственников кондиционеров, установленных неправильно, зарегистрировал «креативный проект» по использованию заключенных в качестве электрогенераторов.

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Комментарии
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Silver Kont
Какой дурак это придумал? И какие дураки на это согласятся?
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17 час.
chernyj70 Чернышов
Дуркаина в действии
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16 час.
Александр Шентябин
Можно, можно! Но не так же!!!🙃
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15 час.

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