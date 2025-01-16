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Светит ли Украине вступление в ЕС, или Как киевская власть испортила отношения с западными соседями

Светит ли Украине вступление в ЕС, или Как киевская власть испортила отношения с западными соседями

Зачем режим Зеленского кусает руку, которая её кормит? Невзирая на постоянную финансовую и военную помощь, которую получает Украина со стороны ЕС, киевская власть все больше портит отношения со своими западными соседями.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
отношения объективно меняются по мере понимания Европой отведенного ей гегемоном места. как следствие, трансляция позиции ЕС приближается к естественной, не политизированной, но почти откровенной. дальше будет ещё жестче, ибо будет совсем не до 404.
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23 час.
Григорий Худенко
Бурчат, но Украину в ЕС и в НАТО примут. Робот роботу глаз не вывинтит.
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13 час.

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