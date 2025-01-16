Светит ли Украине вступление в ЕС, или Как киевская власть испортила отношения с западными соседями

СК

Сергей Ковалев

отношения объективно меняются по мере понимания Европой отведенного ей гегемоном места. как следствие, трансляция позиции ЕС приближается к естественной, не политизированной, но почти откровенной. дальше будет ещё жестче, ибо будет совсем не до 404.