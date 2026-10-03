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Кадыров рассказал, что воспринял присвоение звание генерала армии как аванс

Кадыров рассказал, что воспринял присвоение звание генерала армии как аванс

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что воспринял присвоение ему звания генерала армии как аванс. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщило РИА «Новости».

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