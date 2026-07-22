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 Обман премьера Пашиняна раскрыли армянские помидоры

 Обман премьера Пашиняна раскрыли армянские помидоры

«Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна». Такими словами политологи объясняют разгорающиеся в Армении акции протеста в связи с невозможностью сбыта в Европе тех товаров, которые раньше отправлялись в Россию – например, помидоров.

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