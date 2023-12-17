Солнечное сияние: перспективы развитие отечественных технологий в возобновляемой энергетике Наталья МарковаВозобновляемые источники энергии становятся непрерывным трендом XXI века, и Россия не остается в стороне, активно внедряя отечественные технологии для развития солнечной энергетики.
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