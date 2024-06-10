Сергунина: В Москве пройдет первый туристический форум БРИКС

В столице 20-21 июня пройдет первый туристический форум БРИКС. Его посетят делегации всех девяти стран-участниц союза: России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.
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