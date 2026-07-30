Крымэнерго: работы по стабилизации энергоснабжения в Крыму ведутся круглосуточно

«В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электросети», — сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго» Уточняется, что ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики.