Крымэнерго: работы по стабилизации энергоснабжения в Крыму ведутся круглосуточно

«В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электросети», — сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго» Уточняется, что ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики.
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