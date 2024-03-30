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Джим Парсонс подтвердил своё возвращение к роли Шелдона в финале сериала «Детство Шелдона»

Джим Парсонс доволен тем, как завершится его 15-летнее пребывание в роли Шелдона Купера. В пятничном выпуске Today ведущий Крейг Мелвин спросил 51-летнего актёра о том, как ему удалось повторить свою культовую роль в «Теории большого взрыва» для спин-оффа «Детство Шелдона».

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