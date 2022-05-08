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Аким Алматы поздравил с юбилеем Асанали Ашимова

Аким Алматы поздравил с юбилеем Асанали Ашимова

Народному артисту Казахстана Асанали Ашимову исполнилось 85 лет. Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства поздравил с 85-летним юбилеем легендарного актера, Народного артиста Казахстана, Героя труда Казахстана Асанали Ашимова.

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