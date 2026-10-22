Повышение штрафов за вождение без водительского удостоверения необходимо, поскольку растет число ДТП, которые совершают не имеющие прав водители.
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