Тульский губернатор Дмитрий Миляев обсудил гособоронзаказ с Олегом Рязанцевым

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с гендиректором холдинга "Высокоточные комплексы" Олегом Рязанцевым вчера, 5 февраля, как передает пресс-служба регионального правительства.
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