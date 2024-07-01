Неверовские школы планируют сдать в эксплуатацию до конца года

Глава краевого Минобразования Марина Секержитская в прямом эфире ВГТРК объявила, что школы, строительство которых было приостановлено из-за проблем с концессией, планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.
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