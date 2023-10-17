Оставил HIMARS далеко позади - отечественные Торнадо-С получили новые дальнобойные боеприпасы

Минобороны России опубликовали весьма интересные кадры применения Торнадо-С, и тут же интересующиеся темой обнаружили достаточно интересную закономерность - точка прилёта находится далеко за пределами работы штатных боеприпасов системы, включая дальнобойные корректируемые версии, а значит РСЗО … .
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