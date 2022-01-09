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Золото Бабикова и Резцовой в сингл-миксте, КХЛ может приостановить сезон, осечка «Барсы» и победа «Реала», «Боруссия» в погоне за «Баварией» и другие новости утра

1. Биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова принесли России золото в сингл-миксте на этапе Кубке мира, Австрия – 2-я, Украина – 3-я, Норвегия – 16-я.

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