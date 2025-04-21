Мы или они?

для этого надо чтобы на верху перестали сидеть на двух стульях и определились кто мы и куда идём, во общем «Камо грядеши», патриотизм это правильно, но ведь и пиндосы с наглами и фрицами тоже патриоты своих стран, нужен понимание пути,видение будущего, аи у нас конь не валялся и похоже не собирается валятся и далее...................

БВ

Борис Выдрин

Все мы прекрасно знаем, что созидание - процесс тяжёлый, затратный и длительный, требующий кроме вложений иметь высокообразованные кадры специалистов и руководителей. В СССР министрами и директорами заводов были не говоруны и управленцы, а специалисты по профессии с большим производственным опытом. Однако, как недавно напомнил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, перед ВОВ за 20 лет было построено 9 тысяч заводов, в том числе Сталинградский тракторный и мой машзавод на Урале. Ну и что? Дерьмократам понадобилось всего лишь два года, чтобы не менее половины из них разграбить, в том числе и мной названные. Промышленность опущена настолько, что в сети продаж машины и приборы в основном заграничные, да и... трусы с майками. Причина, кроме политической? Сегодня кругом в управлении страной не специалисты, а программисты, юристы, спортсмены, мебельщики, педагоги, как правило некомпетентные в делах, куда их приставили.