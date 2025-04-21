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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
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    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

Мы или они?

Мы или они?

КВАДРАТУРА  КРУГА Или – или А вообще, я вам так скажу: не важно, что мы там сейчас подпишем или не подпишем.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
для этого надо чтобы на верху перестали сидеть на двух стульях и определились кто мы и куда идём, во общем «Камо грядеши», патриотизм это правильно, но ведь и пиндосы с наглами и фрицами тоже патриоты своих стран, нужен понимание пути,видение будущего, аи у нас конь не валялся и похоже не собирается валятся и далее...................
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20 час.
БВ
Борис Выдрин
Все мы прекрасно знаем, что созидание - процесс тяжёлый, затратный и длительный, требующий кроме вложений иметь высокообразованные кадры специалистов и руководителей. В СССР министрами и директорами заводов были не говоруны и управленцы, а специалисты по профессии с большим производственным опытом. Однако, как недавно напомнил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, перед ВОВ за 20 лет было построено 9 тысяч заводов, в том числе Сталинградский тракторный и мой машзавод на Урале. Ну и что? Дерьмократам понадобилось всего лишь два года, чтобы не менее половины из них разграбить, в том числе и мной названные. Промышленность опущена настолько, что в сети продаж машины и приборы в основном заграничные, да и... трусы с майками. Причина, кроме политической? Сегодня кругом в управлении страной не специалисты, а программисты, юристы, спортсмены, мебельщики, педагоги, как правило некомпетентные в делах, куда их приставили.
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19 час.
М
ММ
&quot;Сейчас не 1944 год, сейчас 1939-й.&quot;- И что? Снова удивимся, что наступило 22 июня???
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16 час.
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