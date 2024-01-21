Около 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу с начала конфликта

В Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях заявили, что количество прибывших в сектор Газа с начала октября 2023 года грузовиков с гуманитарной помощью приблизилось к 10 тыс.
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