«Уделять огромное внимание»: Путин назвал ключевой приоритет России

Ключевой приоритет России заключается в повышении продолжительности жизни. Об этом в своей приветственной речи на коллегии Минздрава напомнил президент Владимир Путин, которую зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
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