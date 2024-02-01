Приметы в День сурка 2 февраля помогут определить, когда будет наступать весна Юлия СкворцоваПо уникальной и захватывающей традиции, во второй день февраля 2024 года, некоторые страны всей нашей планеты отмечают особенный День сурка.
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