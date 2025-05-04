Британская The Financial Times накануне 9 мая публикует материал с алармистским названием «От чего должна отказаться Украина ради мира?» Ихдание опасается, что, 80 лет спустя после окончание Второй мировой войны завершение конфликта с Украиной может позволить Москве вновь «проецировать свою прежнюю мощь на Запад».