Дело Сергея Фургала оказалось неприличным // Сообщник экс-губернатора запротестовал против подозрительного обследования

Как стало известно “Ъ”, разбирательство по уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Люберецком горсуде Мособласти зашло в тупик из-за демарша одного из подсудимых, обвиняемого в покушении, Марата Кадырова.