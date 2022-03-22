FiNE-NEWS

1 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Белякова
    В этот раз нужно доделать то, что не доделали наши предки и не только на Украине и в Прибалтике.Прибалтика рискуе...
  • Vlad Kol
    А о чем Япония думала, весь Запад не думает, нечем думать!Эксперт: Япония н...
  • Невидимка Невидимка
    Россия освобождается от балласта?Вера Брежнева наш...

Дело Сергея Фургала оказалось неприличным // Сообщник экс-губернатора запротестовал против подозрительного обследования

Дело Сергея Фургала оказалось неприличным // Сообщник экс-губернатора запротестовал против подозрительного обследования

Как стало известно “Ъ”, разбирательство по уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Люберецком горсуде Мособласти зашло в тупик из-за демарша одного из подсудимых, обвиняемого в покушении, Марата Кадырова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх