Блогер Лерчек дала признательные показания по делу о переводе денег из России

251 миллион рублей Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, дала признательные показания о совершении валютных операций по переводу 251 миллиона рублей из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
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