Ферстаппен показал лучшее время в практике Гран-при Майами «Формулы-1»

В пятницу, 3 мая, состоялась первая свободная практика на «Гран-при Майами» чемпионат мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1», в которой сильнее всего оказался действующий чемпион Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».