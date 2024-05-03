Ферстаппен показал лучшее время в практике Гран-при Майами «Формулы-1»

В пятницу, 3 мая, состоялась первая свободная практика на «Гран-при Майами» чемпионат мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1», в которой сильнее всего оказался действующий чемпион Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».
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