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МОСИНФОРМ

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Поезд «Курский Соловей» перевез более 460 тыс. пассажиров за год

Поезд «Курский Соловей» перевез более 460 тыс. пассажиров за год

Поезд «Курский Соловей» перевез между Москвой и Курском более 460 тысяч пассажиров за год. Об этом сообщила пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания».

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