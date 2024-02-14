Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚖️ Экс-начальника Севастопольской КЭЧ приговорили к 8 годам колонии за взятку в 9,6 млн рублей Как стало известно, мужчина в ходе выполнения госконтрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота получил от одного из руководителей коммерческой организации взятку на общую сумму более 9,6 млн рублей.