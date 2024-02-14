Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚖️ Экс-начальника Севастопольской КЭЧ приговорили к 8 годам колонии за взятку в 9,6 млн рублей Как стало известно, мужчина в ходе выполнения госконтрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота получил от одного из руководителей коммерческой организации взятку на общую сумму более 9,6 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)