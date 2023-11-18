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Песков рассказал, как его дочь страдала и бедствовала во Франции

Песков рассказал, как его дочь страдала и бедствовала во Франции

Политнавигатор Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что его старшая дочь Елизавета никогда не пользовалась преференциями, которые ей давала принадлежность к известной семье.

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Комментарии
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Если его дочка так бедствовала, то чего ж не вернулась в Россию? Мигрантов выгоняют, рабочие места освобождаются. работай , пожалуйста , и не бедствуй как не бедствуют все русские люди. Как же надоели все эти ЛЖЕпатриоты со своими детьми. Врут везде и всюду. Совести совсем нет!
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1 час.
леонид рыбаков
вот такие обиженные бедные у нас чиновники .Лучше молчал  умней выглядел бы
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27 мин.
НМ
Наталия Москаленко
Уже смешно!
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21 мин.

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