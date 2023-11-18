Песков рассказал, как его дочь страдала и бедствовала во Франции

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Если его дочка так бедствовала, то чего ж не вернулась в Россию? Мигрантов выгоняют, рабочие места освобождаются. работай , пожалуйста , и не бедствуй как не бедствуют все русские люди. Как же надоели все эти ЛЖЕпатриоты со своими детьми. Врут везде и всюду. Совести совсем нет!