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Дмитрий Емец, автор "Тани Гроттер", рассказал о возращении к циклу спустя 14 лет

Дмитрий Емец, автор "Тани Гроттер", рассказал о возращении к циклу спустя 14 лет

Для Дмитрия Емца, одного из самых популярных детских и подростковых писателей страны, чьи тиражи перешагнули отметку в 7 млн копий, 2026 год уже можно признать богатым на события.

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