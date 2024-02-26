Миллиардер Чарльз Кох прекращает финансирование президентской кампании Никки Хейли

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Политическая группа, поддерживаемая консервативным миллиардером Чарльзом Кохом, заявила о прекращении финансирования президентской кампании Никки Хейли после ее поражения Дональду Трампу на праймериз республиканцев в Южной Каролине, которые прошли 24 февраля.
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