Миллиардер Чарльз Кох прекращает финансирование президентской кампании Никки Хейли

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Политическая группа, поддерживаемая консервативным миллиардером Чарльзом Кохом, заявила о прекращении финансирования президентской кампании Никки Хейли после ее поражения Дональду Трампу на праймериз республиканцев в Южной Каролине, которые прошли 24 февраля.