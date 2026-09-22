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В российской кофейне "Олег" начали готовить раф с кабачком

В российской кофейне "Олег" начали готовить раф с кабачком

Идея необычного напитка появилась после вполне знакомой многим дачникам ситуации Кофейня "Олег" из Златоуста, которая этим летом завирусилась в соцсетях благодаря необычному названию, снова решила удивить посетителей.

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