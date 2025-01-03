Calif. Rep. Mark Takano elected chair of Congressional Equality Caucus

Democratic Rep. Mark Takano of California, the first openly gay person of color elected to Congress, will be the chair of the Congressional Equality Caucus during the upcoming session, the group announced Friday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии