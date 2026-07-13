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Царьград

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Полиция Москвы задержала курьера мошенников, укравших 12 млн рублей

Полиция Москвы задержала курьера мошенников, укравших 12 млн рублей

В Москве полиция задержала 65-летнего курьера, участвовавшего в обмане пенсионерки на 12 млн рублей. Мошенники действовали под видом "силовиков", запрашивая код из СМС и предлагая участие в фиктивной операции.

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