Полиция Москвы задержала курьера мошенников, укравших 12 млн рублей

В Москве полиция задержала 65-летнего курьера, участвовавшего в обмане пенсионерки на 12 млн рублей. Мошенники действовали под видом "силовиков", запрашивая код из СМС и предлагая участие в фиктивной операции.
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