Сообщения от «Госуслуг» могут признать спамом. Портал уличили в рассылке рекламы

Электронные письма с приглашениями на разные мероприятия, которые «Госуслуги» отправляют пользователям портала, могут признать незаконно рассылаемой рекламойКак\u000Aсообщает «Коммерсантъ», арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск к столичному\u000Aуправлению ФАС о признании незаконным отказа возбудить дело о нарушении в сфере\u000Aрекламы.