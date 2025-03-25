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Закон, порядок, государство

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Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики

Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики

Штурмовые группы под прикрытием ударных дронов зашли в населенный пункт и вели ближний стрелковый бой за каждый дом, за каждую улицу.

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