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Хавьер Клементе: «Хочу, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме. Тебас должен пасть следующим, он разрушает испанский футбол»

Хавьер Клементе: «Хочу, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме. Тебас должен пасть следующим, он разрушает испанский футбол»

Напомним, 46-летний менеджер, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на ЧМ-2023.

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