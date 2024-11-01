Дайджест дня: 150-сильный Хантер, пикап Kapitan и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На внедорожники УАЗ Хантер начали устанавливать двигатели ЗМЗ Про (ЗМЗ-409051), которые прежде полагались только старшим моделям Патриот, Пикап и Профи.