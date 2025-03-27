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Сорокин пропустил 4 шайбы и был заменен в начале 3-го периода матча с «Ванкувером». Он отразил 15 из 19 бросков

«Айлендерс» уступили «Кэнакс» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер отправился на скамейку запасных на второй минуте третьего периода после четвертой пропущенной шайбы, которую забросил Теодорс Блюгерс, сделавший счет 4:2.

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