В Смоленской области фермер залил деревню навозом

Местные жители написали на него коллективную жалобу В адрес управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям поступили коллективные обращения жителей деревни Мостище Гагаринского района.
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