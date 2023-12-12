Четыре дома на улице Тихой в Воткинске вновь остались без тепла

Ижевск. Удмуртия. Дома №№ 14, 16,18, 59 по улице Тихой в Воткинске вновь остались без отопления. Как сообщил в соцсетях глава города Алексей Заметаев, причина тому — порыв в месте соединения новой и старой труб теплоносителя.
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